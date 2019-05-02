محافظة البحيرة توضح حقيقة نشر صورة المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال لقاء المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أكدت محافظة البحيرة أن المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة صاحب الصورة التى أثارت استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والذي ظهر فى الصورة ملقى على الأرض وبجواره اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كان قد حضر أثناء انعقاد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، ولم يكن اسمه مدرجا ضمن الحالات الموجودة.

وأضافت المحافظة أنه فور الإبلاغ من قبل مدير إدارة الأمن بحالته تم السماح له بالدخول للقاء محافظ البحيرة، وتم إحضار كرسى له، ولم تكن حالته الصحية والجسمانيه تسمح له بالجلوس على الكرسي، وفور علم محافظ البحيرة بحالة المواطن توجه إليه، واستمع إلى شكواه وتضرره من انقطاع صرف المعاش.

وأوضحن المحافظة أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن بإنهاء مشكلة المواطن وسرعة عودة معاشه، وتكليف رئيس مدينة كوم حمادة بمنحه ترخيص كشك، وتكليف التضامن الاجتماعي بتجهيز الكشك ليكون مصدر دخل ثابت له ولأسرته وكذا صرف إعانة عاجلة، مشيرا إلى أن المواطن صاحب الشكوى قدم الشكر لمحافظ البحيرة على استجابته الفورية وتلبية مطالبه العاجلة.