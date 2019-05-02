فيديو.. محافظ كفرالشيخ : توثيق مسار العائلة المقدسة بـ " سخا "

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة بسخا، مع المهندس عادل الجندي، رئيس وحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، حيث يحظى المسار باهتمام كبير من قبل الدولة لتنشيط السياحة الدينية ، وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع، حيث يعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد اهم المشروعات القومية في مصر، خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان مسار الرحلة المقدسة، واعتماده كأيقونة حج، ويمثل مسار العائلة المقدسة، نقاط توقف للعائلة خلال رحلة هروبها إلى مصر، حيث يمتد المسار من نقطة الدخول عند رفح في الشمال الشرقي عبر منطقة الدلتا، ثم القاهرة ، ويعد أطول مسار حج في العالم بدولة واحدة.

وذلك بحضور الدكتورة جاكلين بشري، وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ، الدكتورة شذي اسماعيل، استاذ الاثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بديوان المحافظة، الدكتور أحمد النمر، مسئول ملف وحدة العائلة المقدسة، والوفد المرافق لهما.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة ينقسم إلى عدة مراحل، أولها مرحلة التشغيل التجريبي وتضم 5 مواقع أثرية فى القاهرة والبحيرة وهى كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي و3 أديرة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة وهى دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوى، وفيما تضم المرحلة الأولى، أديرة جبل الطير ودرنكة ودير المحرق بمحافظتي المنيا وأسيوط، وتستغرق من 6 أشهر إلى سنة ونصف، أما المرحلة الثانية، فتضم باقي محافظات مسار العائلة مثل تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تهتم بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، من حيث تطوير المنطقة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً للمنطقة بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتواجدها في خريطة مصر، لتكون المنطقة مؤهلة لاستقبال السياح من كل أنحاء العالم، لأن السياحة هى أهم مقومات التنمية المستدامة، والاسراع في تطوير مسار العائلة المقدسة هو من ضمن خطط التنمية المستدامة لوزارة السياحة، وهذا ما يقوم به الوفد الممثل من وزارة السياحة لتطوير مسار العائلة المقدسة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واعتماد أيقونة البروتوكول بين مصر وبين دولة الفاتيكان، والذين جاءوا لتفقد أماكن المسار، وبعد نجاح الزيارة قامت المؤسسة بإدراج مصر في الكتالوج الجديد الخاص بالحج الفاتيكاني لعام 2018، وقد تحملت الوزارة كافة تكاليف هذه الرحلة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مكاسب مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة تتخطى العائد المادي من زيارات الوفود السياحية، مؤكدا أن هذا المشروع ينعكس إيجابيا على تنمية المجتمعات والمواقع الأثرية التي يضمها المسار، موضحاً أن محافظة كفرالشيخ يوجد بها مواقع أثرية مثل مدينة فوه، ومسجد ابراهيم الدسوقي في مدينة دسوق، هذه الاماكن تعتبر شيء مشرف للمحافظة لأنها تعتبر من ضمن التنمية الشاملة والمستدامة وتعظيم الزيارة إليها، وأيضاً وضع مصيف بلطيم في خطة التنسيق الحضاري للجذب السياحي، ووضعه علي الخريطة السياحية في مصر، بالإضافة إلي التزام المحافظة بالدعم اللوجستي والتنسيق الاداري في حالة وجود أي معوقات.



