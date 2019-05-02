فنزويلا: مقتل شخصين فى احتجاجات بالعاصمة كاراكاس

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أعلنت الشرطة الفنزويلية اليوم الخميس مقتل شخصين فى احتجاجات مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصدر فى الشرطة قوله "إن شخصا لقى مصرعه متأثرا بإصابته فى ولاية (اراجوا) الفنزويلية أثناء الاشتباكات التى وقعت فى العاصمة كاراكاس"، مشيرة إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 27 عاما متأثرة بإصابتها فى الرأس أثناء الاحتجاجات.

يأتى هذا عقب إعلان أطباء في منطقة تشاكاو الفنزويلية إصابة 27 شخصا بجروح متفاوتة أثناء مظاهرات أنصار ومعارضي الرئيس مادورو التي شهدتها البلاد أمس الأربعاء.