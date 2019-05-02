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غادة والى توزع 100 شهادة أمان و20 عقد لمشروعات متناهية الصغر بأسيوط

الخميس، 02 مايو 2019 05:28 م
غادة والى توزع 100 شهادة أمان و20 عقد لمشروعات متناهية الصغر بأسيوط غادة والى توزع 100 شهادة أمان على الاسر الاكثر احتياجا بأسيوط
كتب مدحت وهبة
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وزعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى 100 شهادة أمان، بقيمة 2500 جنيه للشهادة الواحدة و20 عقدا لمشروعات صغيرة متنوعة وأجهزة تعويضية لذوى الإعاقة و8 أجهزة عرائس على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بديوان محافظة أسيوط على هامش زيارتها للمحافظة اليوم.

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جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كانت غادة والي قد شهدت افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.


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