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عصابة حماصة وراء حفلات الاعتداء الجنسى على أطفال الشوارع أسفل سلم مترو المؤسسة

الخميس، 02 مايو 2019 02:47 م
عصابة حماصة وراء حفلات الاعتداء الجنسى على أطفال الشوارع أسفل سلم مترو المؤسسة أطفال شوارع - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق مع عاطل وفتاة كونوا تشكيلاً عصابيًا لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا.

البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد اتخاذ "أميرة وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، أرض المؤسسة بمحيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، واجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحاً، وإقامة حفلات جنسية لهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهم.

وتمكن باهر إمبابى الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط المتهمين و3 من المجنى عليهما (طفلة وطفلين).

 


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