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الخميس، 02 مايو 2019 09:41 ص
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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شمال قطاع غزة

الخميس، 02 مايو 2019 09:23 ص
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شمال قطاع غزة الجيش الإسرائيلى
أ ش أ
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس، غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية باستهداف طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعا شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله، الى جانب إلحاق أضرار مادية في أراضي وممتلكات المواطنين المحيطة به دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عدد من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس".
وحمل حركة "حماس مسئولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".


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