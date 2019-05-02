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صور.. ميلانيا ترامب تتألق بفستان أخضر فى يوم " الصلاة الوطنى"

الخميس، 02 مايو 2019 08:21 م
صور.. ميلانيا ترامب تتألق بفستان أخضر فى يوم " الصلاة الوطنى" ميلانيا ترامب
كتب- هاشم الفخرانى
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شاركت السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب ،   برفقة زوجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الاحتفال بـ"يوم الصلاة" بالبيت الأبيض، وحرصت على ارتداء فستان أخضر اللون .

 

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 

ويحيى الأمريكيون، اليوم الخميس، اليوم الوطنى للصلاة، وهى مناسبة يدعا فيها المواطنون على اختلاف انتماءاتهم الدينية إلى الصلاة من أجل الولايات المتحدة.

 

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

 

ويعود تاريخ المناسبة إلى عام 1952 عندما توصل الكونغرس في مشروع مشترك بشأنها وقعه الرئيس هاري ترومان..

 

السيدة الأولى
السيدة الأولى

 

 

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 


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ميلانيا ترامب

الرئيس الأمريكى

دونالد ترامب

يوم الصلاة الوطنى




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