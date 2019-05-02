صور.. ميلانيا ترامب تتألق بفستان أخضر فى يوم " الصلاة الوطنى"

كتب- هاشم الفخرانى

شاركت السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب ، برفقة زوجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الاحتفال بـ"يوم الصلاة" بالبيت الأبيض، وحرصت على ارتداء فستان أخضر اللون .



ميلانيا ترامب

ويحيى الأمريكيون، اليوم الخميس، اليوم الوطنى للصلاة، وهى مناسبة يدعا فيها المواطنون على اختلاف انتماءاتهم الدينية إلى الصلاة من أجل الولايات المتحدة.



ترامب وميلانيا

ويعود تاريخ المناسبة إلى عام 1952 عندما توصل الكونغرس في مشروع مشترك بشأنها وقعه الرئيس هاري ترومان..



السيدة الأولى