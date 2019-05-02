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الخميس، 02 مايو 2019 02:41 م
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صور.. مدير أمن البحيرة يوجه بتكثيف الحملات المرورية على طرق المحافظة

الخميس، 02 مايو 2019 01:54 م
صور.. مدير أمن البحيرة يوجه بتكثيف الحملات المرورية على طرق المحافظة خلال التفقد
البحيرة -ناصر جودة
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تفقد اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إدارة المرور بمدينة دمنهور، وذلك لمتابعة مهامها والوقوف على جاهزيتها لتقديم خدماتها للمواطنين، حيث تفقد مدير أمن البحيرة الاقسام المختلفة بادارة المرور، ومنها قسم التخطيط والبحوث الفنية الذى يهدف إلى متابعة الحالة العامة للطرق والشوارع والميادين من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية. 
 
ووجه مدير أمن البحيرة بتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين خلال إنهاء الخدمات المرورية خاصة كبار السن، وكذلك تكثيف الحملات الأمنية على كافة الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين.
 
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