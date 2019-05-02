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بمشاركة 40 شركة..

صور.. محافظ الجيزة يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان فى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 02 مايو 2019 07:29 م
صور.. محافظ الجيزة يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان فى مدينة 6 أكتوبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
كتب سيد الخلفاوى
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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر والذى يوفر السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين .

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض بالكامل للإطلاع على أسعار السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيض عليها مؤكداً على ضرورة التزام جميع الشركات العارضة بعرض المنتجات مع نسب تخفيض جيده للمواطنين ليكون هناك ميزه تجذب المواطنين على زيارة والشراء من المعارض.

كما حرص المحافظ على الاستماع من المواطنين عن ارائهم فى المعرض وما يطرحه من سلع وأسعارها مقارنه بالأسعار المتداولة مشيرًا الى انه قد تم افتتاح 4 معارض أخرى منذ أيام تقع بشارع الملك فيصل على مساحه 2000 متر ومشاركة اكثر 50 شركة وعارض و بمنطقة أرض اللواء بحى العجوزة على مساحة 600 متر مربع و بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل و بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة.

رافق المحافظ خلال افتتاحه المعرض اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والدكتور محمد المنوفى رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر .

حيث أكد رئيس الجهاز أن المعرض يقام بساحة انتظار السيارات أمام جهاز المدينة ويضم حوالى 40 عارض ويستمر لمدة 15 يوما بدء من اليوم الخميس الموافق 2 مايو من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا لخدمة اكبر عدد ممكن من المواطنين سواء مواطنى 6 أكتوبر أو الوافدين والزوار من خارج المدينة.

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