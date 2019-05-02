صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشاركان بحملة لرفع الإشغالات

الأقصر – أحمد مرعى

شارك كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام أسفل كوبرى أبو الجود وفتح طريق شارع مدرسة الصنايع مرة أخرى.

وتم خلالها رفع وإزالة التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند العشوائية من الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وذلك استكمالا لخطة مدينة الأقصر للنظافة العامة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وقاد الحملات كل من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، واللواء عصام ياسين مساعد المدير لشئون الأمن العام، وبمعاونة رجال قسم شرطة الأقصر ومباحث البندر وشرطة المرافق.

وخلال الحملة أصدر رئيس مدينة الأقصر توجيهاته، لرؤساء الأحياء ومسئول قسم الاشغالات بإزالة الباعة الجائلين وكل ما يعوق الطريق العام، لافتاً إلى أنه تم رفع الإشغالات والتعديات الموجودة على جوانب الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية المحيطة بالمنطقة بدءا من أسفل كوبرى أبوالجود ناحية إمتداد مدرسة الشهيد زرزور، ووصولا إلي شارع مدرسة الصنايع والتى بدورها تعيق حركة المرور وتؤرق أهالى المنطقة.

ولاقت الحملة استحسان كافة المواطنين، وتم فتح الشارع مرة أخري وتحويل مسار السرفيس مروراً بشارع مدرسة الصنايع ثم شارع يوسف حسن متوجها إلي شارع معبد الكرنك وميدان أبو الحجاج ثم التوجة إلي منطقة العوامية أو المستشفى الدولي أو إلى موقف أرمنت حسب خط سير السيرفيس.

ووجه رئيس المدينة إنذارات لأصحاب المحال وفروشات الخضر والفاكهة والملابس الكائنة بشارع مدرسة الصنايع وإلزامهم بعدم استغلال الطريق مرة أخري، والتوجة إلي السوق الحضرى والبدء في تنفيذ استغلال الباكيات الخاصة بهم داخل السوق الحضرى، قائلاً: "كافة البائعين الجائلين تم توفير باكيات لهم بالسوق الحضري ولم يشغلوها حتى الآن، بسبب الحفاظ على العشوائية، كما يخيل لهم، وثانيا ليس أي من هؤلاء الباعة يريد التحضر وإعطاء حق الدولة التي وفرت له مكان يليق بمكانة وعظمة مدينة الأقصر وعاصمة السياحة العالمية، وتمت إزالة تند القماش وفتح الطريق وذلك من أجل الحفاظ على المصلحة العامة"، مؤكدا على حرصه التام على توفير جميع المعدات الخاصة بإزالة التعديات من قلابات ولوادر وجاك هامر.

وأثناء سير الحملة، فاجأ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقته مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، اللواء طارق علام، وتفقدا نتائج الحملة والاطمئنان على الحالة الأمنية، ومن جانبه قال اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر الذي أكد أن الحملات مستمرة لإزالة كافة التعديات وفرض الإنضباط بالمنطقة، ويطمئن قاطنى المنطقة على عدم عودة الإشغالات التي كانت تعيق حركة السير والسيارت على حد سواء.