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صور.. طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية فى مسابقة المخترع الصغير

الخميس، 02 مايو 2019 07:00 ص
صور.. طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية فى مسابقة المخترع الصغير
سوهاج - عمرو خلف
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ابتكر الطالب على أبو زيد على 16 سنة بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بسوهاج، روبوت تتبع الخلايا الإرهابية، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المشروع الخاص به وتم تكريمه من قبل ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج والدكتور إبراهيم حمد الله المشرف العام على الطلاب المخترعين بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا وعادل محمد حسن مسئول المشروعات بمركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم ووليد جلال مسئول البحث العلمى بالمركز الاستكشافى للعلوم بسوهاج.

طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية (1)

التقى "اليوم السابع" الطالب حيث قال: إن الاختراع يعمل على فكرة كاميرا تعمل فى جميع الاتجاهات بزاوية 360 درجة مئوية لمراقبة الإرهابيين وتم برمجتها عن طريق "أردوينو" والتأكد من صفة الشخص المراقب، حيث يمكن التحكم فى الربوت من على بعد عن طريق الشبكة الذكية وتم عرض مشروعه على الدكتور إبراهيم حمد الله المشرف العام على الطلاب المخترعين بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا والذى قام بتشجيعه، حيث شارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية وحصل على المركز الأول ويتمنى الطالب من وزير التربية والتعليم تطبيق مشروعه.

طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية (2)

فيما قال ماهر عبد الخالق عبد اللاه مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن الإدارة العامة للشئون التنفيذية بالمديرية ترعى جميع المسابقات الطلابية، فالطالب حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية والمركز الثانى فى مسابقة آيسف عام 2019 والمركز الثالث فى مسابقة العلوم والفضاء بالمنصورة فى هذا الاختراع تحت رعاية الإدارة العامة للشئون التنفيذية والتى ترعى الاهتمام بالناحية المهارية والوجدانية بالإضافة إلى الناحية المعرفية، وذلك فى إطار منظومة التعليم تحت رعاية الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج.

طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية (3)

وقال عادل محمد حسن مسئول المشروعات بمركز التطوير التكنولوجى ومسئول ايسف بمديرية التربية والتعليم إن المشاركة هذا العام فى معارض العلوم والهندسة أيسف للعام العاشر على التوالى وتم المشاركة الدولية هذا العام من قبل الطالب على أبوزيد والذى حصل على المركز الثانى فى مجال الآلات الذكية فى المعرض النهائى للعلوم والهندسة بالمدينة التعليمية بالقاهرة وكان برفقة إميل عوض مدير مركز التطوير التكنولوجى بمدرية التربية والتعليم.

طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية (4)

فيما قال الدكتور إبراهيم حمد الله المشرف على الطلاب المخترعين إن اختراع الطالب على من أهم الاختراعات حيث يقوم الروبوت بتتبع الإرهابيين بزاوية 360 درجة ويرسل البيانات لتحديد مكان الخلايا الإرهابية عن طريق برمجة الروبوت ويتمنى تطبيق مشروعه.

 
طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية (5)
 

 

طالب بسوهاج يخترع روبوت ويحصد أول الجمهورية (6)

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