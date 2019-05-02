صور.. سكرتير مساعد الإسكندرية يجرى جولة بحى منتزه أول ويستمع لشكاوى المواطنين

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، بعمل جولات ميدانية على جميع الأحياء لمتابعة أعمال النظافة، ورفع كفاءة الطرق والإضاءة العامة، وأعمال ترميم الحفر الأسفلت، موجها بضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

وبناء على توجيهات المحافظ، قام السكرتير المساعد بجولة لمتابعة أعمال النظافة، ورفع القمامة والمخلفات بنطاق حى المنتزه أول، حيث تم المرور على شارع محسن الجديد، وشارع مصطفى كامل وصولا لشارع القاهرة، كما تم المرور على طريق الكورنيش، وتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة من دهان البلدورات، وترميم لسور الكورنيش، وإنارة الأعمدة، وكان برفقة السكرتير المساعد حمدى عبد العليم رئيس حى منتزه أول.

وتفقد السكرتير المساعد، مكتب تموين السيوف، لمتابعة سير العمل به والاستماع إلى شكاوى المواطنين، كما وجه مديرية التموين بسرعة إنجاز الأعمال وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير كافة السلع الأساسية استعداد لشهر رمضان الكريم.