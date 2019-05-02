video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "تموين الأقصر" يكثف جولاته على الأسواق قبل رمضان ويحرر 8 محاضر أسعار

الخميس، 02 مايو 2019 05:50 م
صور.. "تموين الأقصر" يكثف جولاته على الأسواق قبل رمضان ويحرر 8 محاضر أسعار جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولات مكثفة لمتابعة التجهيزات داخل الأسواق والمحلات التجارية إستعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة علي الأسواق.

ورافق وكيل تموين الأقصر في جولته عدد من مفتشي تموين المديرية والتجارة الداخلية، وقاموا بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتجار التموين بمدينة الاقصر، وتمكنوا من تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وكيل تموين الأقصر والمفتشين يقودون جولات علي الأسواق قبل رمضان وتحرير 8 محاضر أسعار (1)
 
وكيل تموين الأقصر والمفتشين يقودون جولات علي الأسواق قبل رمضان وتحرير 8 محاضر أسعار (2)
 
وكيل تموين الأقصر والمفتشين يقودون جولات علي الأسواق قبل رمضان وتحرير 8 محاضر أسعار (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تعلن توريد 270 طن قمح من مشروع غرب المنيا لـ"التموين"

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين

اخبار مصر

حملات علي اسواق الاقصر

اخبار المحافظات

استعدادات شهر رمضان




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة