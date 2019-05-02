صور.. "تموين الأقصر" يكثف جولاته على الأسواق قبل رمضان ويحرر 8 محاضر أسعار

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولات مكثفة لمتابعة التجهيزات داخل الأسواق والمحلات التجارية إستعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة علي الأسواق.

ورافق وكيل تموين الأقصر في جولته عدد من مفتشي تموين المديرية والتجارة الداخلية، وقاموا بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتجار التموين بمدينة الاقصر، وتمكنوا من تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.