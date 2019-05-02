صور.. ترامب يحتفل بـ"اليوم الوطنى للصلاة" بالبيت الأبيض

وكالات

شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الاحتفال بـ"يوم الصلاة" بالبيت الأبيض، وذلك برفقة السيدة الأولى ميلانيا. وقد حضر الاحتفال عددا من مسئولى الإدارة الحالية.

ويحيى الأمريكيون، اليوم الخميس، اليوم الوطنى للصلاة، وهى مناسبة يدعا فيها المواطنون على اختلاف انتماءاتهم الدينية إلى الصلاة من أجل الولايات المتحدة.

ويعود تاريخ المناسبة إلى عام 1952 عندما توصل الكونغرس في مشروع مشترك بشأنها وقعه الرئيس هاري ترومان.