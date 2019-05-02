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صور.. ترامب يحتفل بـ"اليوم الوطنى للصلاة" بالبيت الأبيض

الخميس، 02 مايو 2019 08:23 ص
صور.. ترامب يحتفل بـ"اليوم الوطنى للصلاة" بالبيت الأبيض ترامب وميلانيا
وكالات
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شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الاحتفال بـ"يوم الصلاة" بالبيت الأبيض، وذلك برفقة السيدة الأولى ميلانيا. وقد حضر الاحتفال عددا من مسئولى الإدارة الحالية.

ويحيى الأمريكيون، اليوم الخميس، اليوم الوطنى للصلاة، وهى مناسبة يدعا فيها المواطنون على اختلاف انتماءاتهم الدينية إلى الصلاة من أجل الولايات المتحدة.

ويعود تاريخ المناسبة إلى عام 1952 عندما توصل الكونغرس في مشروع مشترك بشأنها وقعه الرئيس هاري ترومان.

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
ترامب أثناء إلقاء كلمته
ترامب أثناء إلقاء كلمته
ترامب بالبيت الأبيض
ترامب بالبيت الأبيض
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب يرحب بالحضور
ترامب يرحب بالحضور
ترامب يلقى كلمة أمام الحضور فى البيت الأبيض
ترامب يلقى كلمة أمام الحضور فى البيت الأبيض
ترامب يلقى كلمة فى اليوم الوطنى للصلاة
ترامب يلقى كلمة فى اليوم الوطنى للصلاة
جارد كوشنر يرحب بالحضور
جارد كوشنر يرحب بالحضور
دونالد ترامب
دونالد ترامب
مسئول بالبيت الأبيض يرحب بالضيوف
مسئول بالبيت الأبيض يرحب بالضيوف

 

 


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