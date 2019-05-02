video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. السيطرة على حريق منزل بنجع مكى بإسنا وتفحم محتوياته دون مصابين

الخميس، 02 مايو 2019 12:42 م
صور.. السيطرة على حريق منزل بنجع مكى بإسنا وتفحم محتوياته دون مصابين جانب من الحريق
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر، اليوم الخميس، في السيطرة علي حريق في منزل بمنطقة نجع مكى سالم بالجبلين التابع لقرية الكيمان دون مصابين أو خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
كانت قد تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بلاغ عن نشوب حريق بالمنزل، وعلى الفور أمر محمد سيد سليمان رئيس المركز أجهزته التنفيذية بالانتقال لموقع الحريق، وتم إبلاغ الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد للمنازل المجاورة، وتمت عملية الإخماد وأسفر الحريق عن احتراق محتويات منزل دور أرضي وحوش مواشي ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
كما أمر رئيس مدينة إسنا، بتشكيل لجنة على الفور من المجلس القروي ووحدة الشئون المختصة للانتقال لموقع الحريق والمعاينة وحصر التلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
السيطرة علي حريق في منزل بنع مكي بمدينة إسنا دون مصابين (1)
 

السيطرة علي حريق في منزل بنع مكي بمدينة إسنا دون مصابين (2)
 

السيطرة علي حريق في منزل بنع مكي بمدينة إسنا دون مصابين (3)
 

السيطرة علي حريق في منزل بنع مكي بمدينة إسنا دون مصابين (4)
 

السيطرة علي حريق في منزل بنع مكي بمدينة إسنا دون مصابين (5)
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل وطفلة بمدينتى القرنة وإسنا غرقاً فى النيل بمحافظة الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

حريق منزل باسنا

اخبار مصر

الحملة المدنية بالاقصر

اخبار المحافظات

تفحم منزل باسنا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة