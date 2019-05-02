صور.. السيطرة على حريق منزل بنجع مكى بإسنا وتفحم محتوياته دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر، اليوم الخميس، في السيطرة علي حريق في منزل بمنطقة نجع مكى سالم بالجبلين التابع لقرية الكيمان دون مصابين أو خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بلاغ عن نشوب حريق بالمنزل، وعلى الفور أمر محمد سيد سليمان رئيس المركز أجهزته التنفيذية بالانتقال لموقع الحريق، وتم إبلاغ الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد للمنازل المجاورة، وتمت عملية الإخماد وأسفر الحريق عن احتراق محتويات منزل دور أرضي وحوش مواشي ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما أمر رئيس مدينة إسنا، بتشكيل لجنة على الفور من المجلس القروي ووحدة الشئون المختصة للانتقال لموقع الحريق والمعاينة وحصر التلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.