صور.. آخر أعمال تطوير محيط استاد القاهرة الدولى استعدادًا لبطولة الأمم

رصد اليوم السابع، أخر أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمحيط استاد القاهرة الدولى التى تنفذها محافظة القاهرة، استعدادًا لاستقبال بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويشمل التطوير الجارى بمحيط استاد القاهرة الدولى، إنشاء حدائق جديدة وزراعة النخيل وتوسعة الأرصفة والشوارع، وإنشاء شارع جديد يربط بين طريق النصر وشارع يوسف عباس، وإضافة 6 دورات مياه نموذجية لخدمة الجماهير وإنشاء منطقة تخصص كمعرض لبيع التذكارات السياحية للجماهير خلال إقامة مباريات البطولة .

كما تشمل أعمال التطوير إنشاء وحدة لبيع المشروبات الساخنة، وتطوير العقارات المحيطة بالاستاد ودهانها بلون موحد للتنسيق الحضارى، وكذلك دهان وتطوير سور الاستاد، والمداخل والمخارج الخاصة بالاستاد.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق، للانتهاء منها قبل البطولة بوقت مناسب، مشيرا إلى أنه تم إعادة رصف الطرق وإنشاء أرصفة وزراعة أشجار ونخيل وإنشاء أحواض زهور جديدة وترميم المقامة فعليًا، كذلك رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى مع إعادة طلاء أعمدة الإنارة والتأكد من عملها بكفاءة، بالإضافة الى سرعة الانتهاء من طلاء واجهات العقارات المطلة على إستاد القاهرة من جهة مسجد آل رشدان .

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى إنشاء شارع جديد بلغت نسبة التنفيذ به أكثر من 75%، لافتا إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يتابع يوميًا ما ينفذ من أعمال ويتفقد المنطقة بشكل دورى.