سعر اليورو اليوم الخميس 2- 5-2019 والعملة الأوروبية تتباين بين البنوك

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 2-5-2019، لترتفع فى بعض البنوك، وتتراجع فى بنوك أخرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أول أمس الثلاثاء، إذ أن التعاملات المصرفية للبنوك قد توقفت أمس بسبب العطلة الرسمية لعيد العمال.
سجل سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 19.15 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، فيما بلغ فى بنك أبو ظبى الإسلامى 19.21 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، وفى بنك عودة اختلف السعر، مسجلا 19.17 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، كما يلى...
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.19جنيه للشراء
19.34جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.15جنيه للشراء
19.31جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.15جنيه للشراء
19.30جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
19.09جنيه للشراء
19.39جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.13جنيه للشراء
19.29جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.21جنيه للشراء
19.35جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.13جنيه للشراء
19.31جنيه للبيع
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