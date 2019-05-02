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رئيس وزراء لبنان يقيم حفل عشاء على شرف نظيره المصرى

الخميس، 02 مايو 2019 08:10 م
رئيس وزراء لبنان يقيم حفل عشاء على شرف نظيره المصرى سعد الحريرى ومصطفى مدبولى
رسالة بيروت - هند مختار
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يقيم سعد الحريرى ، رئيس الوزراء اللبنانى ، بعد قليل ، حفل عشاء علي شرف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، الذى يزور لبنان حاليا 

وقام رئيس الوزراء اليوم الخميس بجولة في عدد من المعالم السياحية والأثرية بالعاصمة اللبنانية بيروت ، وسبق أن  استهل مدبولى  برنامج عمله فى زيارته للبنان اليوم الخميس ، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت،حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولي بمقر الحكومة، وتم عزفالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف. 

وعقد رئيسا الوزراء المصرى واللبناني جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثماروالتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان. 

واستهل رئيس الوزراء اللبناني المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، معرباً عن تطلع لبنان حكومة وشعباً لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترةالمقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة، وبحث فرص التعاون الأخرى فى مجال الكهرباء والطاقة. 

 

 

 
 

 

 


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