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رئيس الوزراء: "مصر ستظل دائما فى ضهر لبنان فهما قلب العروبة النابض"

الخميس، 02 مايو 2019 09:11 م
رئيس الوزراء: "مصر ستظل دائما فى ضهر لبنان فهما قلب العروبة النابض" مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة بيروت - هند مختار
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه شرف له أن يتواجد في بيروت ومقر الحكومة الرسمى للبنان ، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين تاريخية ووثيقة علي مستوى الشعوب قبل القيادة السياسية.

وأضاف مدبولى ،  في كلمته علي هامش حفل العشاء الذى أقامه سعد  الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، مساء اليوم الخميس " أشعر إننى في بلدى الثانى وإجتماعات اللجنة العليا المشتركة سوف تتضمن نتائج تصب في صالح البلدين، وسيتم تفعيل ما سيتم الاتفاق عليه علي أرض الواقع.. فالقيادة السياسية بين البلدين حريصة علي تفعيل وتوثيق العلاقات بين البلدين علي أرض الواقع ".

واختتم رئيس الوزراء، كلمته بالتأكيد على دعم مصر حكومة وشعبا ، الى لبنان وشعبها قائلا : مصر ستظل دائما في ظهر لبنان فهما " قلب العروبة " النابض


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