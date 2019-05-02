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ذروة شهب "إيتا الدلويات 2019" تمطر السماء الاثنين المقبل بـ40 شهابًا بالساعة

الخميس، 02 مايو 2019 12:06 ص
ذروة شهب "إيتا الدلويات 2019" تمطر السماء الاثنين المقبل بـ40 شهابًا بالساعة شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تقترب الكرة الأرضية من البقايا الغبارية لمذنب هالى مصدر زخة شهب إيتا الدلويات السنوية، ويتوقع أن تنتج هذه السنة حوالى 40 شهابًا بالساعة خلال الفترة من منتصف ليل الاثنين 6 مايو إلى ما قبل شروق شمس الثلاثاء 7 مايو بسماء مصر والمنطقة العربية.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه السنة من السنوات المثالية لرصد شهب إيتا الدلويات نظرًا لأن ذروتها ستتزامن مع وقوع القمر فى مرحلة الهلال الجديد ما يعنى بأنه يغرب مبكرًا وسيترك السماء مظلمة لمراقبة هذه الشهب .

 

وتابع التقرير، أنه من المعروف أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس عبر الحطام الغبارى المتناثر على طول مدارات المذنبات فى المجمل، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق وتظهر لنا كشريط من الضوء.

 

وأشار التقرير: تنشط شهب إيتا الدلويات سنوياً فى الفترة من 19 أبريل إلى 28 مايو وهى من الشهب القادرة على إنتاج ما يصل إلى 60 شهابًا بالساعة، ومعظم نشاطها يكون فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية، أما بالنصف الشمالى يمكن أن يصل إلى حوالى 30 شهابًا بالساعة فى المتوسط.

 

وسيكون أفضل وقت لمتابعة الشهب خلال الساعات التى تسبق شروق الشمس عندما تكون مجموعة نجوم الدلو واقعة عاليًا فى قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبى، ولكن ليس هناك حاجة لتحديد موقع تلك المجموعة النجمية، والشهب يمكن أن تظهر من أى موقع فى قبة السماء وكل ما يحتاج إليه الراصد موقعًا مظلمًا بعيدًا عن أضواء المدن، وأن تكون السماء صافية، وليس هناك حاجة لاستخدام أجهزة خاصة أو خرائط نجمية فقط العين المجردة .

 


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