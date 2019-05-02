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حملة ترامب تتهم أوباما بالفشل فى مواجهة تدخل روسيا بالانتخابات

الخميس، 02 مايو 2019 12:02 ص
حملة ترامب تتهم أوباما بالفشل فى مواجهة تدخل روسيا بالانتخابات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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اتهم مسئولو حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما فشل فى مواجهة التدخل الروسى فى الانتخابات وأنه "اكتفى بمشاهدة حدوثه".
جاء ذلك فى إعلان مصور جديد بثه أنصار ترامب ضمن حملته، حيث تضمن الإعلان بيانا لمايكل دانيال منسق السابق للمحتوى الإلكترونى بالبيت الأبيض أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ذكر فيه أنه كانت هناك خطط للإدارة الأمريكية "السابقة " للرد الانتقامى الإلكترونى لكنه تراجع بناء على تعليمات صدرت إليه.
يأتي هذا في أعقاب تقارير متعددة بشأن مستوى أمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يربط الرئيس الأمريكي ترامب بين ذلك وبين التساؤلات بشأن شرعية فوزه في انتخابات 2016 ، كما أن هناك انتقادات موجهة إلى الرئيس الأمريكي ترامب بشأن ضعف اهتمامه بهذه القضية الحساسة بالقدر المطلوب


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