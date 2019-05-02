حصاد المحافظات.. مصرع شاب على يد عمه لخلافات عائلية بالبحيرة

نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مصرع شاب على يد عمه بسبب خلافات عائلية بمركز ادكو بالبحيرة



جثة-ارشيفية

المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بشبرا الخيمة تمثل الجريمة أمام النيابة



المتهمة وعشيقها

ضبط شخص لاتهامه بقتل ابن خالته فى الإسكندرية بسبب خلافات مالية



حبس -ارشيفية

تجديد حبس سائق قتل عاملا فى المنوفية بسبب لهو الأطفال



أرشيفية

التحقيق فى استيلاء صاحب مخبز و قيادى بالتموين على 1.2 مليون جنيه فى دمياط



حبس -ارشيفيه

ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه ربع مليون جنيه



المتهم

لصوص الفيوم: نسرق السيارات بعد إلقاء الشطة على وجه السائق