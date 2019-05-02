حصاد المحافظات.. مصرع شاب على يد عمه لخلافات عائلية بالبحيرة

نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
مصرع شاب على يد عمه بسبب خلافات عائلية بمركز ادكو بالبحيرة
جثة-ارشيفية
المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بشبرا الخيمة تمثل الجريمة أمام النيابة
المتهمة وعشيقها
ضبط شخص لاتهامه بقتل ابن خالته فى الإسكندرية بسبب خلافات مالية
حبس -ارشيفية
تجديد حبس سائق قتل عاملا فى المنوفية بسبب لهو الأطفال
أرشيفية
التحقيق فى استيلاء صاحب مخبز و قيادى بالتموين على 1.2 مليون جنيه فى دمياط
حبس -ارشيفيه
ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه ربع مليون جنيه
المتهم
لصوص الفيوم: نسرق السيارات بعد إلقاء الشطة على وجه السائق
سرقة سيارة - أرشيفية
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