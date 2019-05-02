جئناكم بالسحل.. شاهد قمع الأمن التركى لمسنة بسبب "التضامن مع الاكراد"

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قامت قوات الأمن التركية ، اليوم الخميس فى مشهد أقل ما يوصف به أنه فى غاية القسوة ولا إنسانية بسحل مسنة تركية تظاهرت تعاطفا مع الأكراد المسجونين فى سجون أردوغان.

فلم ترتكب المسنة أى ذنب غير أنها عبرت عن رأيها وطالبت بإطلاق سراح المسجونين من الأكراد من السجون لتجد كل هذا العنف من الضرب والسحل.

ويعتقل نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الآلاف سواء من الجيش التركى أو أشخاص محسوبين على حزب العمال الكردستانى خاصة بعد تحركات الجيش الفاشلة عام 2017.



الأمن التركى يسحل مسنة