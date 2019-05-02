video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين القليوبية: توريد 18400 طن قمح لصوامع القليوبية

الخميس، 02 مايو 2019 11:06 ص
تموين القليوبية: توريد 18400 طن قمح لصوامع القليوبية صوامع القمح -ارشيفيه
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
 
أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن عمليات التوريد لمحصول القمح هذا العام لم تشهد أية عقبات ويرجع ذلك إلي تلبية مديرية الزراعة لكافة مطالب المزارعين من تقديم الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية لهم للخروج بالمحصول إلي بر الأمان.
 
مشيرا إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.
 
وأوضح المحافظ، أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
 
وأكد عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 18400 طن قمح منذ بدء عمليات التوريد للمديرية يوم 15 أبريل الماضي حتي الآن، مشيرا إلى أنه تم توريد هذه الكمية لعدد 3 صوامع موجودة علي أرض محافظة القليوبية من أصل 8 صوامع.
 
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يصل أسيوط لتفقد عددا من المشروعات الزراعية وصوامع القمح

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

تموين القليوبية

صوامع القليوبية

موسم القمح




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة