تموين القليوبية: توريد 18400 طن قمح لصوامع القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن عمليات التوريد لمحصول القمح هذا العام لم تشهد أية عقبات ويرجع ذلك إلي تلبية مديرية الزراعة لكافة مطالب المزارعين من تقديم الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية لهم للخروج بالمحصول إلي بر الأمان.

مشيرا إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

وأوضح المحافظ، أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأكد عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 18400 طن قمح منذ بدء عمليات التوريد للمديرية يوم 15 أبريل الماضي حتي الآن، مشيرا إلى أنه تم توريد هذه الكمية لعدد 3 صوامع موجودة علي أرض محافظة القليوبية من أصل 8 صوامع.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.