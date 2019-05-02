تعليم الإسكندرية: مسح طبى لأمراض السمنة والتقزم لطلاب الإعدادية خلال الامتحانات

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليماته لمديرى عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية بمدارس المحافظة لجميع الصفوف، والتأكيد على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتيسير عملية المسح الطبى لأمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الإعدادية خلال أيام الامتحانات بتوفير كشوف بقاعدة بيانات الطلاب ومعاونة فريق المسح الطبى.

وتفقد "العجمى"، سير العملية الامتحانية اليوم الخميس بمدارس إدارة العامرية، حيث يؤدى طلاب الصف الثانى والثالث الابتدائيين امتحان مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية ويؤدى طلاب الصف الرابع امتحان مادتى الرياضيات والتربية الدينية، فيما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادتى العلوم واللغة الأجنبية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية ولم ترد أية شكاوى لغرف العمليات.

واستهل "العجمى" جولته التفقدية بمتابعة مدرسة العامرية الابتدائية برفقة شريف فتحى مدير عام الإدارة وهشام عثمان وكيل الإدارة، وأشاد العجمى بانضباط العملية الامتحانية واللجان ووجود الجداول فى مكان واضح وكذلك دليل اللجان وقيام المرحلة والموجه المقيم بعملهم على أكمل وجه، وكذلك انتظام الدراسة بالصف الأول الابتدائى وحضور مكثف من الطلاب، كما تفقد سير العملية الامتحانية بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الإعدادية بنات، وأثنى على انتظامها وانضباطها ووجود تعلينات واضحة للجميع بالدقة الكاملة فى أعمال الامتحانات.

فيما استكمل العجمى جولته بمتابعة مدرسة العامرية الثانوية التجارية بنات حيث امتحانات الصف الثانى تجارى فى مواد التأمين البحرى والتسويق وإدارة المشروعات والقانون التجارى، مشيدا بالانضباط التام ومكتبة ومعامل المدرسة، وأنهى العجمى جولته بمتابعة مدرسة العامرية الثانوية بنات حيث امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثانى الثانوى.