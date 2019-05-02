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تعرف على مواعيد خطوط النقل العام بالقاهرة خلال شهر رمضان

الخميس، 02 مايو 2019 05:30 ص
تعرف على مواعيد خطوط النقل العام بالقاهرة خلال شهر رمضان اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة، شهر رمضان الكريم بخطة عمل تناسب أوقات ومواعيد الجمهور فى شهر الصيام، ويرصد اليوم السابع أوقات عمل خطوط الهيئة فى رمضان.
 
1. تخصص 140 أتوبيس عام لتغطية المناطق والمزارات الدينية.
2. الخدمة الجديدة التى ستغطى المناطق الدينية سيبدأ عملها عقب موعد الإفطار وتستمر حتى بعد صلاة الفجر.
3. يتم تشغيل الطاقة القصوى للهيئة منذ الصباح وحتى توقيت الإفطار.
4. الخطوط العادية تعمل من السادسة صباحًا وتمتد لمنتصف الليل.
5. الخطوط العادية تعمل بالتزامن مع الخطوط الجديدة التى تخدم الأماكن الدينية.
 

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