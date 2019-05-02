video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على التفاصيل الكاملة وشروط الوظائف الجديدة بالبنك الأهلى

الخميس، 02 مايو 2019 07:00 م
تعرف على التفاصيل الكاملة وشروط الوظائف الجديدة بالبنك الأهلى البنك الأهلى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع"، التفاصيل الكاملة للوظائف الجديدة بالبنك الأهلى المصرى، فى عدة تخصصات، تشمل خريجى كليات التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسابات والحقوق.
 
وقال مصدر مصرفى مسؤول لـ"اليوم السابع"، إن التقدم لتلك الوظائف يكون عن طريق الموقع الإلكترونى للبنك الأهلى المصرى على شبكة الإنترنت، فى قسم الوظائف، مؤكدًا أنه يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم فى الوظيفة المطلوبة، عن طريق نموذج مخصص لذلك على الموقع الإلكترونى للبنك.
 
 
وظائف جديده بالبنك الاهلى
وظائف جديده بالبنك الاهلى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بمليار دولار الاثنين المقبل

تعرف على قائمة الجهات الحكومية المستثناة من قرار التحصيل الإلكترونى

المالية: القيادة السياسية والحكومة يساندان بقوة منظومة التأمين الصحى الشامل

وظائف جديدة

البنك الأهلى المصرى

وظائف

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة