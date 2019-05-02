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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة

الخميس، 02 مايو 2019 09:39 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسرا عدد 2.67 نقطة ليصل إلى مستوى 1431.25 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 389 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 8.92% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.23%، كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 21.99% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.15%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 11.61% مدفوعا بصعود أسهم عقارات السيف بنسبة 2.97%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعا بصعود سهم بى.ام.ام.اى بنسبة 5.96%، مجموعة جى.اف.اتش المالية بنسبة 1.89%.
 
 
 

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