تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات مايو وسط ضعف أحجام التداول

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 807.012 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 51.5 مليون ورقة مالية بقيمة 314.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.8 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.8%، والعرب على 8.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 168 ألف جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18513 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 53 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.