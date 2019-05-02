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بين تظاهرات واحتفالات.. استمرار المسيرات حول العالم احتفالا بعيد العمال × 20 صورة

الخميس، 02 مايو 2019 03:15 م
بين تظاهرات واحتفالات.. استمرار المسيرات حول العالم احتفالا بعيد العمال × 20 صورة اشتباكات فى فرنسا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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احتفلت غالبية دول العالم بـ"عيد العمال"، أمس الأربعاء، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام، إلا أن امتدت الاحتفالات إلى اليوم الخميس لتنقسم بين احتفالات وتظاهرات عنيفة.


ويُسمى أيضاً "يوم العمل" في بعض البلدان، وهو احتفال نقابي سنوي يُقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، وتنظمه حركات عمالية.



اليوم العالمي للعمل، يوم العمال العالمي، عيد العمال، عيد العمل، أو عيد الشغل، هو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، وفيه تضرب ملايين المؤسسات ومئات الملايين من العمال عن العمل.

فرنسا (1)
تظاهرات فى فرنسا



ويأتى أصل الاحتفال بهذا اليوم، هو في شيكاغو الأمريكية، حيث حصلت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات.

كان ذلك في هاميلتون، ثم في تورونتو عام 1886، ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجارى، الذى أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 فى كندا.


في عام 1882، شهد زعيم العمال الأمريكي، بيتر ماكغواير، إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات في تورونتو الكندية، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم من كل عام.


ويحتفل العالم في الأول من شهر مايو في كل عام بعيد العمال، وكانت أستراليا أول دولة في العالم تؤسس لهذا الحدث، لينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة ثم إلى أغلب دول العالم.

البرازيل (1)
البرازيل 

 

البرازيل (2)
البرازيل 
 
 
الدنمارك
الدنمارك

 

السلفادور (1)
السلفادور 

 

السلفادور (2)
السلفادور

 

الولايات المتحدة (1)
الولايات المتحدة (1)

 

الولايات المتحدة (2)
الولايات المتحدة (2)

 

الولايات المتحدة (3)
الولايات المتحدة (3)

 

الولايات المتحدة (4)
الولايات المتحدة (4)

 

تشيلى (1)
تشيلى 
 
 
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تشيلى (2)

 

فرنسا (2)
فرنسا (2)

 

فرنسا (3)
فرنسا (3)

 

فرنسا (4)
فرنسا (4)

 

فرنسا (5)
فرنسا (5)

 

هندوراس (1)
هندوراس (1)

 

هندوراس (2)
هندوراس (2)

 

هندوراس (3)
هندوراس (3)

 

هندوراس (4)
هندوراس (4)

 

هندوراس (5)
هندوراس (5)

 

هندوراس (6)
هندوراس (6)

 


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