بيطرى الشرقية يضبظ 5143 عبوة دوائية منتهية الصلاحية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز المحافظة، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أسفرت عن ضبط 5143 عبوة لــ123 صنف دواء بيطرى مخالف خلال شهر أبريل الماضى.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطرى (إدارة الخدمات) بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر إبريل 2019م، تم خلالها المرور على عدد 12 "عيادة بيطرية - مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية – مصنع للأدوية- مخزن أدوية"، وأسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر مخالفة، وضـبط 5143 عبوة لـ123 صنف دواء بيطرى مخالفة (منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة.