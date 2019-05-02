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بعد قليل.. استكمال دعوى سحب الأوسمة والنياشين من المعزول "مرسى"

الخميس، 02 مايو 2019 07:00 ص
بعد قليل.. استكمال دعوى سحب الأوسمة والنياشين من المعزول "مرسى" الرئيس الأسبق محمد مرسى
كتب أحمد عبد الهادى
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تستكمل الدائرة الأولى مفوضين، اليوم الخميس، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى.

 

وكانت الدائرة الأولى مفوضين طلبت فى الجلسة الماضية من هيئة الدفاع تقديم صور رسمية من الأحكام الصادرة ضد محمد مرسى لتقديمها فى جلسة اليوم.

 

وطالبت الدعوى حملت رقم 12088 لسنه 72 ق، بسحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، لانعدام صفته فى الحصول عليها، فكيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط فى الدولة.

 

وأوضحت الدعوى، أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومى من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.

 

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص فى الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسى، وأحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص.


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مجلس الدولة

الحوادث

سحب الأوسمة

النياشين

محمد مرسي




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