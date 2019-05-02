الرئيسية أخبار عالمية بدء إلغاء الإعفاءات الأمريكية الممنوحة لـ8 دول من مستوردى النفط الإيرانى الخميس، 02 مايو 2019 06:06 ص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكالات إضافة تعليق يبدأ اليوم الخميس سريان إلغاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات لـ8 دول من كبار مستوردى النفط الإيرانى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ترامب وآبى يؤكدان رغبتهما المشتركة فى وقف واردات النفط الإيرانية الخارجية الأمريكية: سنساعد كوريا الجنوبية على إيجاد بدائل للنفط الإيرانى أسعار النفط ترتفع مع توقعات سعودية بتمديد أوبك تخفيضات المعروض الفالح: السعودية مستعدة لتلبية الطلب على النفط بعد انتهاء الإعفاءات أسعار النفط تتراجع بعد ضغط ترامب على أوبك لتعويض أثر العقوبات على إيران دونالد ترامب إيران العقوبات الأمريكية أخبار العالم ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية "التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل "المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف "الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة