انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت، اليوم، فى شمال سيناء امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018 / 2019.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن 8316 طالبا وطالبة فى 90 لجنة بالإدارات التعليمية الـ6 وهى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

وأضافت أنه تم توزيع الملاحظين والمراقبين على كل اللجان، وتتابع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم سير الامتحان.

وأشارت وكيل وزارة التربية بشمال سيناء إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الخدمية للقيام بدورها فى توفير الخدمات، وفق بروتوكلات تعاون مبرمة ببن التعليم وهذه الجهات.