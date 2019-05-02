اليوم..رئيس جهاز أكتوبر يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان لخدمة سكان المدينة

كتب أحمد حسن

يفتتح اليوم، المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، يرافقه وحيد القماح وكيل مجلس أمناء المدينة، معرض "سوبر ماركت أهلًا رمضان"، وذلك لتوفير السلع الغذائية بسعر الجملة وتقديم خصومات على كافة المنتجات لعشرات الشركات والمصانع وجناح كبير لجهاز الخدمة الوطنية لتوفير السلع التى يقدمها للجمهور وزوار المعرض من سكان ووافدى مدينة 6 أكتوبر.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن الجهاز ينظم 3 معارض هذا العام بالمدينة، لافتا إلى أن ذلك عبارة عن نتاج التعاون الدايم بين جهاز المدينة ومجلس الامناء وجمعية المستثمرين، وبدعم من نواب الدائرة وممثليها فى البرلمان، مشيرا إلى أن الجهاز كان حريص أن يكون هناك تنوع فى العارضين والمنتجات بأسعار تنافسية لخدمة مواطنى اكبر المدن الجديدة لتحقيق توازن فى أسعار السلع منعا للزيادة التى يقوم بها البعض استغلالا لزيادة الطلب فى المواسم والمناسبات.