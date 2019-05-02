"المعلمين" تجتمع اليوم لبحث صرف معاشات الورثة.. والوكيل: نحتاج 22 مليون جنيه

كتبت آية دعبس

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إنه من المقرر أن يعقد مجلس النقابة اجتماع، ظهر اليوم الخميس، للاطلاع على ما تم توفيره من مبالغ خاصة بدفعة معاشات أبريل، للورثة، مشيرا إلى أن أعدادهم تصل إلى 400 ألف وريث، وأن النقابة تحتاج إلى 22 مليون جنيه لسداد مستحقاتهم.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة دائما تواجه صعوبات فى توفير دفعة المعاشات فى شهر أبريل، خاصة أن إيرادات النقابة من الاشتراكات الشهرية لا تتجاوز الـ7 ملايين جنيه، ولا يمكنها تغطية جزء بسيط من كل دفعة للمعاشات، لافتا إلى أن النقابة تتمكن من التغلب على تلك الأزمة عقب حصولها على نسبتها من مكافأة الامتحانات فى شهر يوليو من كل عام.

وكانت نقابة المعلمين، قد أعلنت عن صرف معاشات أعضائها المستحقين، بعد تأخر الصرف، وتأجيل صرف مستحقات الورثة من المعاشات لحين تمكنها من توفير موارد مالية كافية لدفعة أبريل 2019.