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الكنائس تحتفل بالقديس مارمرقس بقداسات يومية وعظات فى ذكرى استشهاده

الخميس، 02 مايو 2019 04:00 ص
الكنائس تحتفل بالقديس مارمرقس بقداسات يومية وعظات فى ذكرى استشهاده الأنبا رافائيل
كتبت سارة علام
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الأسبوع بعيد القديس مارمرقس الملقب بكاروز الديار المصرية إذ ينسب له دخول المسيحية إلى مصر ويحل عيد استشهاده فى الثامن من مايو من كل عام، وتحيي الكنائس تلك الذكرى لمدة أسبوع كامل بصلوات القداس ونهضات روحية.

فى القاهرة، يترأس الانبا رافائيل اسقف كنائس وسط القاهرة قداس عيد استشهاد القديس مارمرقس فى الثامن من مايو الجارى، ويسبق ذلك عظات يومية إذ تستقبل الكنيسة المرقسية الكبرى كهنة وأساقفة من الكنائس المختلفة لإحياء تلك الذكرى.

تحكي سيرة القديس مارمرقس أن الوثنيين وجدوا أن الناس بدأت تترك معابدهم الوثنية وتنجذب لدعوة القديس مرقس لدخول المسيحية ووجد الوثنيون معابدهم خالية من الناس مما أثار غيرتهم وحقدهم، فدخلوا الكنيسة أثناء قيام مارمرقس بصلاة قداس عيد القيامة وسحبوه من الكنيسة وبدءوا يسحلوه في شوارع الإسكندرية حتى استشهاده.


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