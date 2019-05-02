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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور

الخميس، 02 مايو 2019 12:28 م
السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين الطرفين أدت إلى التشاجر، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد نشوف مشاجرة بين عدد من الأشخاص بشارع محمد عبد الظاهر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، أطلقت خلالها الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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