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الحلبوسى يؤكد ضرورة تشجيع الشركات الهندية الكبيرة للاستثمار فى العراق

الخميس، 02 مايو 2019 02:56 ص
الحلبوسى يؤكد ضرورة تشجيع الشركات الهندية الكبيرة للاستثمار فى العراق رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى على ضرورة تشجيع الشركات الهندية الكبيرة للاستثمار فى العراق، بمجالات الاسكان والتكنولوجيا والصحة.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب الحلبوسى فى بيان قوله إن :"رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى العراق براديب سينج راج بوروهيث، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، ومنها العلاقات البرلمانية".
وأشار رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء إلى "ضرورة تشجيع الشركات الهندية الكبيرة للاستثمار في العراق بمجالات الاسكان والتكنولوجيا والصحة"، مشيدا بـ "تعاون الحكومة الهندية في منح تأشيرات السفر للعراقيين".
من جانبه، أبدى السفير الهندي استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق، مشيدا بتطور التجربة الديمقراطية في البلاد.
وأعرب عن "استعداد الهند لتقديم خبراتها في كل المجالات، وتوسيع مشاركة العراقيين في الدورات التدريبية بكل الاختصاصات".


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