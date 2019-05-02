الحكومة توفر 900 ألف فرصة عمل سنوياً.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان الحكومة توفر 900 ألف فرصة عمل سنوياً، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، رئيس الوزراء فى منتدى الاقتصاد العربى: الحكومة توفر 900 ألف فرصة عمل سنوياً.. مدبولى: نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى تدريجياً لـ8% بحلول 2022.. والحريرى يشيد بقيادة الرئيس السيسى لمصر.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ مسلسلاتك عندنا.. شعار «إعلام المصريين» فى رمضان.. سباق النجوم فى 15 مسلسلاً رمضانياً.. ياسر جلال وكرارة وإمام فى الأكشن.. رمضان وسعد وحمادة هلال دراما اجتماعية.. هانى سلامة وياسمين غموض وإثارة.. مى عز الدين وياسمين صبرى مفاجآت الموسم.. وأحمد فهمى ومصطفى خاطر ضحك للركب

ـ أجيرى يرفض عودة كهربا ورمضان صبحى وفتحى للمنتخب فى أمم أفريقيا

ـ البرلمان يناقش غدا قرار إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر.. رئيس الوزراء يلقى بياناً أمام «النواب » يشرح الأسباب والمبررات وراء القرار

ـ رئيس الوزراء فى منتدى الاقتصاد العربى: الحكومة توفر 900 ألف فرصة عمل سنوياً.. مدبولى: نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى تدريجياً لـ8% بحلول 2022.. والحريرى يشيد بقيادة الرئيس السيسى لمصر

ـ بعد أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.. بالأرقام.. أسعار تذاكر أمم أفريقيا الأقل فى العالم

ـ أسس مشروع تجارة مواد غذائية.. «المشروعات الصغيرة» شريك فى قصة نجاح عادل القاضى

ـ بعد إفساد الكرة الفرنسية.. قطر تسعى لتخريب الدورى الإيطالى عن طريق روما

ـ مصر تنتهى من تنفيذ أضخم مشروع طاقة فى العالم بـ 2 مليار دولار.. مشروع بنبان بأسوان يخدم 350 ألف مواطن بداية من سبتمبر.. وسحر نصر: يعكس ثقة مؤسسات التمويل فى الاقتصاد المصرى

ـ الشبكة القومية للطرق الجديدة تنتصر على حوادث السيارات فى 5 سنوات.. 45 تراجعاً فى حوادث السيارات عام 2018 مقارنة ب 2013 وتراجع معدل «التصادمات» يغير تصنيف مصر عالمياً للأفضل