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الحارس القضائى لنقابة الصيادلة يخطر الفرعيات بوقف أى قرارات متعلقة بالماليات

الخميس، 02 مايو 2019 04:12 م
الحارس القضائى لنقابة الصيادلة يخطر الفرعيات بوقف أى قرارات متعلقة بالماليات نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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خاطب المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، اليوم الخميس، النقابات الفرعية بالمحافظات، بوقف صرف أى مبالغ مالية أو اتخاذ أى قرارات فى الشأن المالى للنقابات الفرعية، إلا من خلال توجيه وموافقة النقابة العامة، وأن يتم توجيه كافة المخاطبات باسمه، بوصفته الحارس القضائي للنقابة.

 
وأكد فكرى، على النقابات الفرعية فى خطابه، تغيير الخاتم الخاص بالنقابة، بأخر خاص بالحراسة القضائية، مطالبا بإعداد بيان بالموقف المالى لكافة المحافظات، وإرساله للنقابة العامة خلال أسبوعين على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن نقيب وأعضاء المجالس المنتخبة خلال عام 2015، هم المعنيين بإدارة أمور النقابات الفرعية.
 

وأوضح الحارس القضائى، أن ذلك يأتى استنادا على الحكم القاضئى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2030 لسنة 2018، بفرض الحراسة القاضئية على نقابة الصيادلة.

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الحارس القضائي للصيادلة

محمد فكرى




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