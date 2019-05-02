"التنمية الصناعية" تتلقى دعوة للمشاركة بمعرض "الصين والدول العربية"

كتب إسلام سعيد

استقبل المهندس مجدي غازى ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، بمقر الهيئة وفدا حكومي رسميا من ولاية نينجشيا الصينية ، برئاسة ليو جي ، نائب المدير العام لمجلس مدينة نيجينشيا التابع للمجلس الصيني للترويج والتجارة الدولية و، ما وينينج مسئول قسم التنمية الاقتصادية.

من جانبه أكد مجدي غازى، أن الوفد جاء لتقديم الدعوة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للمشاركة في معرض الصين والدول العربية والافريقية في دورته الرابعة , المزمع عقد فعاليته بمدينة ينشوان عاصمة نيغينشيا خلال الفترة من 5-8 سبتمبر القادم ، مضيفا أن المعرض يستهدف تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والصينية في التصنيع وتكنولوجيات الانتاج واقامة شراكات اعمال بين الشركات في الجانبين من خلال دعوة الشركات المصرية للمشاركة في المعرض , مضيفا ان المعرض يستهدف ايضا الترويج للاستثمارات الصينية في مصر

وقال رئيس الهيئة ، أن الاجتماع تناول عرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الاصلاحات التشريعية وتبسيط اجراءات غير مسبوقة مما يمثل فرصة واعدة للاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة.

وأضاف مجدى غازى، أن الهيئة كشفت للجانب الصيني عن استعدادها لدعم الجانب الصيني في دعوة الشركات المحلية للمشاركة في المعرض والترويج له بناءا على طلب الوفد ، مضيفا أنه من المنتظر خلال الفترة القادمة أن يرسل المجلس الصيني للترويج القطاعات الصناعية المطلوبة للمشاركة في المعرض ، مشيرا الى أن تواجد مصر والمشاركة الفعالة في مثل تلك المحافل الدولية تعد فرصة جيدة للصناعة المحلية ، أن تفتح اسواقا جديدة وتطور من آلياتها التصنيعية من خلال الاحتكاك المباشر مع كبرى الشركات الصينية والدخول في شراكات ناجحة معهم مما يدعم نقل التكنولوجيا والارتقاء بالعمليات التصنيعية واكتساب الخبرات ، فضلا عن عرض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها مصر والتي سيتم طرحها خلال فعاليات المعرض.