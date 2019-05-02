التحقيق فى استيلاء صاحب مخبز و قيادى بالتموين على 1.2 مليون جنيه فى دمياط

دمياط عبده عبد البارى

كشفت الأجهزة الأمنية بدمياط عن تلاعب فى السلع المدعمة باستغلال أحد قيادات مديرية التموين بدمياط بالاشتراك مع صاحب أحد المخابز بقرية السنانية لتقنية "الكارت الذهبى" المخصص لأحدى الجهات والذى يمكن صاحب المخبز من خلاله من صرف 1500 رغيف خبز مدعم يوميًا باجمالى مليون و200 الف جنيه.

وكشفت التحقيقات تورط " ن. ع" احد قيادات مديرية التموين بدمياط أثناء قيامه برئاسة مكتب تموين رأس البر فى استخراج كارت خبز ذكى دون وجه حق إلى أحد الجهات، وتبين قيام تلك الجهة بمنح الكارت إلى "ع. م. ض" صاحب مخبز بقرية السنانية والذى قام بصرف 52 الف رغيف خبز فقط خلال الفترة من 1 مارس حتى 2 إبريل الماضى وتبين قيامه بصرف كميات مماثلة منذ 4 سنوات وبلغ قيمة ما تم إهداره من المال العام مليون و200 الف جنيه.

وتم تحرير المحضر رقم 170 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ وجارى عمل لجان من قبل الأجهزة الرقابية للتفتيش على كروت الخبز الصادرة لبعض الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وشركات المقاولات الكبرى العاملة فى محافظة دمياط.