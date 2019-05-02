التجارة: إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية بأحدث تكنولوجيا

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المطابع الأميرية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الطباعة من خلال إدخال نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المطبقة فى قطاع الطباعة والنشر، مشيرًا إلى أن المطابع الأميرية لعبت دوراً رئيسياً في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وساهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الاحتفال السنوي لهيئة المطابع الاميرية والمقام تحت رعايته بمناسبة عيد العمال وقد تضمن الاحتفال افتتاح معرضا للفنون لعرض الاعمال الفنية للموهوبين من العاملين بالهيئة الي جانب تكريم عدد من الكوادر العمالية بالهيئة.

وقال نصار – في الكلمة التي القاها نيابة عنه المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة - ان الوزارة تستعد للاحتفال العام القادم بمرور مائتي عام على انشاء المطابع الاميرية لافتًا إلى أن المطابع انشأها محمد علي باشا عام 1820 لتنقل مصر إلى عصر النهضة الثقافية والعلمية وللمساهمة في وضع القواعد الأساسية للدولة الحديثة لتكون بذلك أحد اقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حالياً.

















وأضاف أنه يجرى حاليا انشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية الجديدة في اطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة وتعزيز دورها فى رفع مستوي الامن القومي لمصر من خلال طباعة المطبوعات المؤمنة ومختلف المطبوعات الحكومية.

وأوضح الوزير أن قطاع الطباعة أصبح من القطاعات الحيوية التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتي تتضمن تغليف المنتجات والطباعة عليها أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات فضلاً عن طباعة الكتب والمستندات ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية الى رفع مستوى الأداء، بالهيئة بما ينعكس إيجابًا على تحسين تنافسية الهيئة علي المستويين المحلي والإقليمى.

ومن جانبه أكد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية أن الهيئة تمثل منارة لنشر الفكر والثقافة والريادة وتعميق صناعة الطباعة باعتبارها أحد أهم مراكز الطباعة والنشر فى مصر والشرق الاوسط ، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل باستمرار علي إدخال التكنولوجيا الرقمية فى مجال الطباعة لزيادة القدرات التنافسية وتحسين الجودة.

وفى هذا الإطار أوضح ان الهيئة توفر خدمات الطباعة الرقمية وفصل الألوان وتنفيذ التصميمات والتجهيزات الفنية بأحدث تكنولوجيات طباعة الأوفست فلا منطقة الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن أهم مطبوعات الهيئة تشمل المصحف الشريف وكتب التراث وكتب القانون والاجندات والكراسات .

وأضاف أن الهيئة تتبنى أنشطة إنتاجية وبحثية متميزة لتطوير وتحديث معدات وألات الطباعة الى جانب تدريب الموارد البشرية وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية " مشيرًا إلى أنه تم تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعة الرقمية و ماكينات طباعة لإنتاج كافة مطبوعات المكفوفين بطريقة "برايل.

وأوضح فوزي أن الهيئة مزودة بأحدث خطوط الانتاج والتجليد والتشطيب كما تقدم الهيئة خدمات الكترونية تشمل النشر والاشتراك وخدمة الطباعة من الارشيف وتوفير التشريعات المصرية ، مشيرًا إلى أن الاصدارات اليومية للهيئة تتضمن الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.