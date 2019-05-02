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البنتاجون: ارتفاع قياسي في الاعتداءات الجنسية بالجيش الأمريكي

الخميس، 02 مايو 2019 08:43 م
البنتاجون: ارتفاع قياسي في الاعتداءات الجنسية بالجيش الأمريكي الجيش الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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 ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس أن عدد الاعتداءات الجنسية في الجيش قفز 38 %في 2018 مقارنة مع مسح قبل عامين، وهي بيانات يقول منتقدون إنها تكشف عن مخالفة البنتاجون تعهداته بشن حملة صارمة على تلك الممارسات.

 

ووفقا لمسح نصف سنوي قال البنتاجون إن هناك 6053 بلاغا عن اعتداءات جنسية العام الماضي وهو رقم قياسي ويعتبر الأعلى منذ بدأ الجيش الأمريكي جمع هذا النوع من البيانات في 2004.

 

وبالأخذ في الحسبان حالات لم يجر الإبلاغ عنها كذلك، قدر مسح الجيش أن 20500 من جنود وجنديات الجيش تعرضوا لشكل ما من أشكال الاعتداء الجنسي العام الماضي. وبلغ العدد 14900 حالة في 2016.

 

وقالت السناتور كيرستن جيليبراند، وهي مرشحة ديمقراطية للرئاسة تدعو لإصلاح قواعد الملاحقة القضائية للجرائم الجنسية في الجيش الأمريكي، إن البيانات أوضحت أن الوقت حان للكونجرس كي يتحرك.

 

وأضافت "الاعتداءات الجنسية مستمرة في التزايد بصورة كبيرة بينما ينخفض عدد الحالات التي ينظرها القضاء".

 

ووجد التقرير أن احتمالات تعرض امرأة بين 17 و20 عاما لاعتداء جنسي بلغت واحدة في كل ثمان.

 

وقال البنتاجون إنه سيجري تغييرات للتصدي لتلك الزيادة.

 

 

 


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الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن

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