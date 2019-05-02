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الأمير هارى وزوجته ميجان يلغيان متابعة الأمير ويليام على إنستجرام

الخميس، 02 مايو 2019 11:16 ص
الأمير هارى وزوجته ميجان يلغيان متابعة الأمير ويليام على إنستجرام هارى وميجان
كتب محمد جمال
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قام الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل بإلغاء متابعة الأمير ويليام على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" والذى تنشر عليه صور لأعمال ويليام وزوجته كيت.

وأوضح دوق ساسكس "هارى" فى منتصف ليل أمس الأربعاء أنه قام بهذه الخطوة ليسلط الضوء على الوعي بأمراض الصحة العقلية طوال شهر مايو.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أقدم على هذه الخطوة حتى مع الأشخاص المقربين منه للفت الانتباه.

وتوقف الزوجان اللذان ينتظران أول مولود لهما خلال أيام عن متابعة أي شخص، بخلاف 16 حساب فقط لأمراض الصحة العقلية.

ورغم إلغاء متابعته لأخيه ويليام إلا أن ذلك لم يمنع ويليام أو زوجته كيت في الاستمرار في متابعة هاري وزوجته ميجان.

تويتر

 


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