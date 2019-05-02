اعترافات 3 لصوص: شرعنا فى قتل السائق وسرقنا التاكسى عشان عاوزين نتجوز

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، إلى أقوال 3 متهمين بالشروع في قتل سائق تاكسي لسرقته بمدينة بدر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم "فهمي.ن ، محمد. م، عبدالغني .ع"عاطلين اعترفوا باستقلالهم التاكسي فى منطقة حدائق الزيتون، وطلبوا من السائق توصيلهم لمدينة بدر بغرض زيارة مريض، وبرغم رفض المجني عليه توصيلهم لبعد المسافة إلا أنهم أقنعوه بأنهم سيعطوه 200 جنيه قبل الاستقلال معه، إضافة لمبلغ أخر بعد الوصول.

وأضاف المتهمين للنيابة، أنهم وفور وصولهم مكان نائي فيه كل العقارات تحت الإنشاء، طعن المتهم الثانى السائق بسلاح أبيض، وألقوه فى عقار تحت الإنشاء، واستولوا علي كل أوراق التى تثبت شخصيته، واستقلوا التاكسى لبيعه بمحافظة الشرقية مقابل 100 ألف جنيه.

وأكد المتهمون أمام النيابة بأن هذه هى المرة الأولي التى يحاولون فيها السرقة، لمرورهم بضائقة مالية ورغبتهم فى الزواج وعليه قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي سائق مصاب بطعن نافذ في البطن، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤال المجني عليه أقر بأن 3عاطلين استقلوا معه وقاموا بطعنه وسرقة التاكسي، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.