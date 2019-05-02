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استطلاع : تغريدات ترامب تضر بفرص نجاحه فى انتخابات 2020

الخميس، 02 مايو 2019 05:03 ص
استطلاع : تغريدات ترامب تضر بفرص نجاحه فى انتخابات 2020 الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أظهر استطلاع جديد أن قرابة نصف عدد الناخبين الأمريكيين يرون أن تغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على موقع " تويتر " للتواصل الاجتماعى تضر بفرص نجاحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 2020.
وأشار الاستطلاع ، الذى أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة " مورنينج كونسالت " للأبحاث والاستطلاعات ، إلى أن نسبة هؤلاء بلغت 46% وهو ما يمثل ضعف عدد من اعتبروا أن تغريداته المباشرة للناخبين تأتى بمردود إيجابى.
وذكر سبعة من كل عشرة أشخاص تم استطلاع آرائهم أن ترامب يفرط في التغريد، وفي المقابل قال 1% منهم إنه لا يغرد بما يكفي.
ويرى محللون أن حساب الرئيس الأمريكي على تويتر ، والذي يتابعه نحو 60 مليون شخص، كان يمكن استغلاله كسلاح إعلامي انتخابي قوي بدلا من تخصيص 280 تغريدة فيه خلال الأيام الأخيرة فقط للنيل من جو بايدن المرشح الانتخابي المنافس والإساءة له بوصفه ب" النعسان".


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دونالد ترامب

استطلاع رأى

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