"إعلام البرلمان": قرارات المجلس الأعلى ستواجه قنوات الإخوان فى الخارج

كتب أحمد عرفة

أشاد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بقرارات مجلس الأعلى للإعلام بشأن منع البث من مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى الرقابة على المحتوى الدرامى والإعلانى فى شهر رمضان، مشيرًا إلى أن وقف البث من مدينة الإنتاج الإعلامى سيمنع بث تلك القنوات الإخوانية التى تحرض على مصر من الخارج.

وقال عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن هناك شركات أخذت جزءًا من المدار الخاص بالنايل سات سواء بالشراء أو الإيجار، وبعضها يبث من خارج مصر وتظهر على النايل سات الخاص بنا، وبالتالى هذا الأمر تستغله الإخوان وتبث قنواتها من إسطنبول على قمر نايل سات.

ولفت النائب تامر عبد القادر، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام هى نقطة بداية للتعامل مع هذه القنوات التى تنفذ أجندات خارجية، وتمول من قوى معادية لمصر.

وبشأن الرقابة على المحتوى الدرامى والإعلامى فى شهر رمضان، قال تامر عبد القادر، إن هناك برامج تتسم بالسفاهة والابتذال وبعضها يروج للعنف وبالتالى قرار المجلس الأعلى للإعلام سيقضى على فوضى الإعلام.