إصابة عاملان فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

أصيب عاملان في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من عمليات النجدة بوجود شخص مصاب بأرض زراعية خلف منطقة الشركات دائرة القسم.

وانتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد الشاذلي وبالفحص تبين إصابة "أمين ع م - 28 عاما" عامل، وجري نقله لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وبسؤاله اتهم "مصطفى م ع" 28 عاما عاطل و"اسلام ه د" 23 عاما عامل بإحداث إصابته .

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بينه وبين المشكو في حقهما بسبب وجود خلافات مالية تطورت لمشاجرة قاما على أثرها بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين قطعة من الزجاج مما نتج عنه حدوث إصابته .

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الثانى وتبين إصابته بجرح قطعي بالرأس، واتهم المجني عليه بإحداث ما به من إصابات بقطعة من الزجاج، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15372 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.